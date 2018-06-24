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Вибори в Туреччині: обирають президента і парламент

У Туреччині сьогодні проходять дострокові вибори президента країни і депутатів парламенту.

Реджеп Ердоган

Про це повідомляє Reuters.

На пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Ердоган і кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

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У квітні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що у “країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році”, і оголосив про проведення позачергових президентських і парламентських виборів 24 червня 2018 року.

Вибори у Туреччині мали відбутися у листопаді 2019 року.

Нагадаємо також, что 16 квітня 2017 року в Туреччині відбувся референдум, який надав Ердогану більше повноважень.

Фото: dreamstime.com

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