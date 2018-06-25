Ердоган переміг на президентських виборах у Туреччині – ЦВК

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах за підсумками опрацювання 97,7% бюлетенів.

За словами глави Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювена, опрацьовано 97,7% бюлетенів. А необроблені бюлетені вже ніяк не зможуть вплинути на підсумки дострокових президентських виборів.

Відтак глава ЦВК визнав перемогу чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє Anadolu.

Гювен також уточнив, що в ході дострокових парламентських виборів п’ять політичних партій подолали 10-% бар’єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни.

Йдеться про Партію справедливості та розвитку, Партію націоналістичного руху, Народно-республіканську партію, Партію демократії народів і Хорошу партію.

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Зауважимо, що після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, закріпленої на референдумі 2017 року.

Відповідно до змін до Конституції, президент очолюватиме уряд, призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту, а також призначатиме керівників спецслужб і армії.

Вітаю @RT_Erdogan з переобранням на посаду Президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2018 г.

Нагадаємо, Ердоган був абсолютним лідером на дострокових виборах у Туреччині вже після обробки 69,68% бюлетенів.

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