Розшукується Володимир Кривавий! У Німеччині “приготували сюрприз” Путіну

В центрі Берліну з’явилися “закривавлені” плакати з портретом президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман, який живе у Німеччині.
Плакати були у багатьох місцях, написав експерт на своїй сторінці у Facebook.
– Російськомовні європейці ведуть лікнеп серед місцевого населення, — зазначив автор і опублікував фото плакату.
На плакаті написано “Bloody Vladimir wanted” (кривавий Володимир розшукується — Ред.).
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До речі, раніше відомий художник Сергій Йолкін висміяв дурні закони Володимира Путіна.
ФОТО: Игорь Эйдман
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