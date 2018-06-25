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Розшукується Володимир Кривавий! У Німеччині “приготували сюрприз” Путіну

В центрі Берліну з’явилися “закривавлені” плакати з портретом президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман, який живе у Німеччині.

Плакати були у багатьох місцях, написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

– Російськомовні європейці ведуть лікнеп серед місцевого населення, — зазначив автор і опублікував фото плакату.

На плакаті написано “Bloody Vladimir wanted” (кривавий Володимир розшукується — Ред.).

Читайте: Що змусить Путіна піти з Донбасу

До речі, раніше відомий художник Сергій Йолкін висміяв дурні закони Володимира Путіна.

ФОТО: Игорь Эйдман

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