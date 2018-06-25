Європейські сили військового реагування: 9 країн ЄС підписали угоду

Міністри оборони дев’яти країн ЄС, включаючи Велику Британію, підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування.

Ініціатива спільних сил, очолювана президентом Франції Еммануелем Макроном в рамках планів створення автономних європейських збройних сил оборони, буде спрямована на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи, пише Politico.

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У групу входять Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.

– Мета: щоб наші збройні сили навчилися пізнавати один одного і діяти разом, – сказав міністр оборони Франції Флоренс Парлі.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала новим президентом депутата від Швейцарії Ліліан Морі-Паск’є, яка була єдиним кандидатом на цю посаду.

Фото: Dreamstime.