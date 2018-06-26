Генсек Ради Європи подав Путіну прохання про помилування Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про звільнення українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Голос Америки.

– Документ був відправлений, чекаємо офіційного підтвердження по дипломатичних каналах Росії, – заявили у прес-службі Ради Європи.

Олег Сенцов голодує вже 44-й день на момент 26 червня.

Відповідно до Європейської конвенції з прав людини, керівник Ради Європи може подати подібне прохання.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: Nigel Waldron/ Getty Images