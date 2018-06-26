PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Єлизавета II дала згоду на вихід Британії з ЄС/

Єлизавета II дала згоду на вихід Британії з ЄС

Королева Єлизавета II підписала законопроект про Brexit, чим надала офіційну згоду на вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Brexit

Спікер палати громад Великої Британії Джон Беркоу підтвердив, що королева Єлизавета II підписала законопроект про вихід країни з ЄС, який раніше схвалили обидві палати британського парламенту, передає NDTV.

– Відповідно до Закону про королівські акти 1967 року я зобов’язаний повідомити палату про те, що Її Величність висловила королівське схвалення наступних актів … Акт про вихід із Європейського союзу, – повідомив він на сесії британського парламенту.

Читайте: Таємні зустрічі та копальні золота. У фінансуванні Brexit знайшли російський слід

Експерти називають прийнятий законопроект одним із найбільш конституційно значимих документів в історії британського законодавства.

Якби білль не був прийнятий, то після березня 2019 року Британія перестала бути частиною ЄС, але продовжила б жити за загальноєвропейськими законами, що призвело б до юридичного хаосу.

Раніше Велика Британія і ЄС дійшли згоди щодо перехідного періоду після Brexit, який триватиме з 29 березня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка