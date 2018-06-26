Єлизавета II дала згоду на вихід Британії з ЄС

Королева Єлизавета II підписала законопроект про Brexit, чим надала офіційну згоду на вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Спікер палати громад Великої Британії Джон Беркоу підтвердив, що королева Єлизавета II підписала законопроект про вихід країни з ЄС, який раніше схвалили обидві палати британського парламенту, передає NDTV.

– Відповідно до Закону про королівські акти 1967 року я зобов’язаний повідомити палату про те, що Її Величність висловила королівське схвалення наступних актів … Акт про вихід із Європейського союзу, – повідомив він на сесії британського парламенту.

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Експерти називають прийнятий законопроект одним із найбільш конституційно значимих документів в історії британського законодавства.

Якби білль не був прийнятий, то після березня 2019 року Британія перестала бути частиною ЄС, але продовжила б жити за загальноєвропейськими законами, що призвело б до юридичного хаосу.

Раніше Велика Британія і ЄС дійшли згоди щодо перехідного періоду після Brexit, який триватиме з 29 березня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

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