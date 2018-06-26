Зустріч Трампа і Путіна – у США назвали головні теми

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін на зустрічі обговорюватимуть Україну і Сирію.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна обговорюватимуться питання України і Сирії, повідомляє ТАСС.

– Чи йде мова про бойові дії у Сирії, ситуацію в Україні, російські активні дії, я впевнений, що є багато тем, які обговорять президент Трамп і президент Путін, і кожна з них важлива для того, щоб спробувати повернути відносини назад до єдиного порозуміння , – сказав Держсекретар США Майк Помпео.

Однак він не розповів про подробиці можливої зустрічі американського і російського президентів.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що цього літа він може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.