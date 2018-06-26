PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Зустріч Трампа і Путіна - у США назвали головні теми/

Зустріч Трампа і Путіна – у США назвали головні теми

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін на зустрічі обговорюватимуть Україну і Сирію.

Трамп і Путін

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна обговорюватимуться питання України і Сирії, повідомляє ТАСС.

– Чи йде мова про бойові дії у Сирії, ситуацію в Україні, російські активні дії, я впевнений, що є багато тем, які обговорять президент Трамп і президент Путін, і кожна з них важлива для того, щоб спробувати повернути відносини назад до єдиного порозуміння , – сказав Держсекретар США Майк Помпео.

Однак він не розповів про подробиці можливої зустрічі американського і російського президентів.

Читайте: Ядерної загрози з боку КНДР більше не існує – Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що цього літа він може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Андрій Макаревич
Макаревич: Путін х*** віддасть Крим
Розшукується Володимир Кривавий! У Німеччині “приготували сюрприз” Путіну
Турбйорн Ягланд
Генсек РЄ проситиме Путіна про помилування Сенцова
Дональд Трамп
Трампу не раді у Британії, поліція готується до протестів – ЗМІ
Меланія Трамп
Меланія Трамп осоромилась через “послання” на куртці
Володимир Путін
Путін скликав Раду безпеки після розмови з Порошенком
Петро Порошенко
Звільнення політв’язнів і Мінськ – Порошенко поговорив з Путіним
Дональд Трамп
Трамп скасував розділення сімей мігрантів
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка