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Блумберг хоче балотуватися у президенти США – ЗМІ

Відомий американський мільярдер, екс-мер Нью-Йорка та власник інформаційного агентства Bloomberg Майкл Блумберг може балотуватися на пост президента США в 2020 році.

Майкл Блумберг

Про це повідомляє CBS2 із посиланням на джерела.

– Джерела повідомляють політичному кореспонденту CBS2 Марсії Крамер, що якщо Блумберг буде балотуватися в 2020 році, то від Демократичної партії, – йдеться у повідомленні.

До слова, це буде четверта спроба Майкла Блумберга стати президентом.

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Нагадаємо, Майкл Блумберг входить у список найбагатших людей світу за версією Forbes. Його активи становлять $53,3 млрд.

Блумберг був 108-м мером Нью-Йорку – із 2002 по 2013 рік.

До слова, зірка реаліті Кім Кардашян також не виключила участі у виборах президента США.

Фото: Dreamstime

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