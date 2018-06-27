Переговори про членство Туреччини в ЄС припинені

Переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу припинені на тлі згортання верховенства права у країні.

Про це йдеться у підсумковій заяві Ради ЄС, опублікованій на сайті.

– Туреччина все більше віддаляється від Європейського Союзу. Тому переговори про приєднання Туреччини фактично зайшли в глухий кут, – йдеться у заяві.

Крім того, припиняється робота зі зміцнення митного союзу офіційних Анкари та Брюсселя.

Згідно з документом, критику Заходу здобули, перш за все, відхід від верховенства закону в країні, ситуація з правами людини та свободою вираження думок, переслідування журналістів, правозахисників і вчених.

Рада ЄС засудила спробу державного перевороту в Туреччині в 2016 році та реакцію на нього держави.

Читайте: Блумберг хоче балотуватися у президенти США – ЗМІ

Незважаючи на жорсткі звинувачення на адресу Анкари, вимоги Австрії про офіційне припинення переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу не знайшли підтримки.

У зв’язку з цим в підсумкову заяву увійшла лише формулювання про те, що прогрес може бути досягнутий лише після істотних змін у політиці турецького керівництва.

Одна з причин, через яку за Анкарою поки зберігається статус кандидата на вступ, – це укладена угода щодо біженців.

Тим часом королева Єлизавета II підписала законопроект про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Фото: Pixabay