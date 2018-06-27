Перезавантаження стосунків з РФ не буде – президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна виступає проти перезавантаження стосунків з Росією.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує збереження санкції проти Росії та виступив проти перезавантаження стосунків з нею, передає PAP.

– Ми будемо протистояти будь-яким діям, які мають на меті призвести до якогось перезавантаження в стосунках з Росією, – сказав Дуда.

Він додав, що з Росією потрібно зберегти діалог, проте через окупацію України та агресивну поведінку Польща проти підвищення його рівня.

– Передусім Росія повинна проявляти добру волю, вона повинна показати, що вона хоче вступити в серйозні переговори про встановлення миру та про заспокоєння ситуації, бо, на жаль, сьогодні вона агресор – і це факт, – підсумував президент Польщі.

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До слова, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я.