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Помер батько Майкла Джексона

У Лос-Анджелесі помер музичний менеджер Джозеф Джексон, батько Майкла Джексона. Йому було 89 років.

У червні його госпіталізували з термінальною стадією раку, повідомляє TMZ.

Джексон помер в оточенні дружини, дітей та онуків.

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У 2014 році Джозефа Джексона включили до Зали слави ритм-н-блюзу.

У нього було 10 дітей. Всі його діти, крім померлого в дитинстві, стали професійними музикантами.

До слова, 14 червня після тривалої хвороби помер режисер Станіслав Говорухін.

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