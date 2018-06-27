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Санкції проти РФ: в Італії виступили проти продовження

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважає, що Євросоюзу потрібно виваженіше підходити до питання санкцій проти Росії.

За його словами, Італія буде відстоювати на саміті ЄС відмову від автоматичного продовження санкцій проти Росії, повідомляє DW.

– Ми підтвердимо принцип, що у питанні санкцій ніщо не повинно відбуватися автоматично, – сказав Конте під час виступу у парламенті.

Читайте: Ми це запам’ятаємо! Санкції США зіпсували Росії два головних свята

Нагадаємо, що на зустрічі 28-29 червня у Брюсселі лідери ЄС планує продовжити санкції проти РФ, дія яких закінчується наприкінці липня, ще на півроку.

ФОТО: Getty Images

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