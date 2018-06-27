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Серед літа схід Канади засипало снігом

У південній частині канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор випав сніг.

Про це пише Укрінформ.

Попри те, що значна частина Канади належить до Арктики, Ньюфаундленд розташований у помірному поясі. Для провінції сніг улітку є абсолютно не характерним.

Втім 26 червня на острові, розташованому в Атлантичному океані, за кілька годин випало близько 12 см снігу.

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Серед літа схід Канади засипало снігом / 2 фотографии

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Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки.

Нагадаємо,  23 червня у високогірному гірськолижному курорті Драгобрат на Закарпатті випав сніг.

Фото: CBC

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