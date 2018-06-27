У південній частині канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор випав сніг.
Про це пише Укрінформ.
Попри те, що значна частина Канади належить до Арктики, Ньюфаундленд розташований у помірному поясі. Для провінції сніг улітку є абсолютно не характерним.
Втім 26 червня на острові, розташованому в Атлантичному океані, за кілька годин випало близько 12 см снігу.
Серед літа схід Канади засипало снігом / 2 фотографии
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Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки.
Нагадаємо, 23 червня у високогірному гірськолижному курорті Драгобрат на Закарпатті випав сніг.
Фото: CBC
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