Японська принцеса пожертвувала титулом заради весілля з простим хлопцем

Японська принцеса Айко буде змушена відмовитись від королівського статусу через весілля зі звичайним працівником судноплавної компанії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Агентство імператорської сім’ї Японії.

Принцеса Японії Айко – наймолодша донька двоюрідного брата імператора Акіхіто.

Дівчина планує одружитися з 32-річним працівником судноплавної компанії NYK Line Кеєм Морія 29 жовтня у Токіо.

Пара познайомилась у грудні минулого року.

За японським правом, принцеса має залишити родину після того, як обміняється весільними клятвами з судженим. Їй також виплатять бонус у розмірі близько мільйона доларів.

Читайте: Вийшов на 3 хвилини раніше! Японця оштрафували за вихід на обід

До слова, Айко вже друга за 2 роки японська принцеса, яка заявила про намір відмовитися від королівського статусу через весілля із простолюдином.

Минулого року імператорський дім Японії оголосив про весілля 25-річної принцеси Мако з колишнім однокурсником 26-річним Кеї Комуро. Згодом стало відомо, що весілля відклали щонайменше до 2020 року.

Нагадаємо, 19 травня онук королеви Єлизавети II британський принц Гаррі одружився з Меган Маркл. За всіма королівськими канонами, Меган – не пара для Гаррі.

Вона старша на 3 роки та вже була заміжня. Крім того, вона актриса та має афроамериканське коріння. У середині минулого століття за таке кохання позбавляли трону.