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ЗМІ назвали місце зустрічі Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть провести зустріч у столиці Фінляндії – Гельсінках.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело.

– Джерело, знайоме з плануванням зустрічі, повідомило, що на нараді найвірогіднішим місцем зустрічі було назване Гельсінкі, – йдеться у повідомленні.

Водночас прес-секретар Білого дому відмовилася коментувати цю інформацію.

Читайте: Макаревич: Путін х*** віддасть Крим

Очікується, що радник із нацбезпеки США Джон Болтон буде в Москві у вівторок, щоб обговорити підготовку до зустрічі.

Раніше стало відомо, про що будуть говорити на зустрічі Дональд Трамп і Володимир Путін.

Фото: Steffen Kugler/Getty Images

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