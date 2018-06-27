ЗМІ назвали місце зустрічі Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть провести зустріч у столиці Фінляндії – Гельсінках.
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело.
– Джерело, знайоме з плануванням зустрічі, повідомило, що на нараді найвірогіднішим місцем зустрічі було назване Гельсінкі, – йдеться у повідомленні.
Водночас прес-секретар Білого дому відмовилася коментувати цю інформацію.
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Очікується, що радник із нацбезпеки США Джон Болтон буде в Москві у вівторок, щоб обговорити підготовку до зустрічі.
Раніше стало відомо, про що будуть говорити на зустрічі Дональд Трамп і Володимир Путін.
Фото: Steffen Kugler/Getty Images
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