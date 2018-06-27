Зустріч Путіна і Болтона: Росія і США домовилися про саміт Росія-США

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним проведення саміту Росія-США.

Сьогодні радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон прилетів до Росії, де провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час неї обговорили проведення саміту Росія-США, повідомляє Radio Free Europe.

– Досягнуті домовленості про місце і час проведення саміту Росія-США. Зустріч проходитиме протягом кількох годин на території третьої країни. В середині дня президенти зустрінуться, буде розмова тет-а-тет, протокольний захід і спільна прес-конференція, – сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Болтон сказав, що хотів обговорити можливість поліпшення відносин між Росією і США. Він також додав, що президента США Дональда Трампа дуже цікавить це питання.

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До слова, президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть провести зустріч у столиці Фінляндії – Гельсінках.