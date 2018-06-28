У Грузії Саакашвілі засудили до 6 років тюрми

У Грузії суд визнав винним колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у побитті депутата Валерія Гелашвілі.

Про це повідомляє видання Грузия Online.

За рішенням судді, екс-президент Грузії засуджений до 6 років позбавлення волі.Міхеіл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки й 3 місяці права обіймати посади.

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Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у його країні звинувачують у перевищенні службових обов’язків із застосуванням насильства й організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.

Справа стосувалася подій 2005 року, коли на депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі здійснили збройний напад.

Раніше Факти ICTV писали, що Саакашвілі працюватиме лектором у голландській Академії спікерів.

Фото: Dreamstime.