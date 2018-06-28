PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / У Грузії Саакашвілі засудили до 6 років тюрми/

У Грузії Саакашвілі засудили до 6 років тюрми

У Грузії суд визнав винним колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у побитті депутата Валерія Гелашвілі.

Про це повідомляє видання Грузия Online.

За рішенням судді, екс-президент Грузії засуджений до 6 років позбавлення волі.Міхеіл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки й 3 місяці права обіймати посади.

Читайте: Суд відмовив Саакашвілі у політпритулку

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у його країні звинувачують у перевищенні службових обов’язків із застосуванням насильства й організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.

Справа стосувалася подій 2005 року, коли на депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі здійснили збройний напад.

Раніше Факти ICTV писали, що Саакашвілі працюватиме лектором у голландській Академії спікерів.

Фото: Dreamstime.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Табір ромів
Напад на табір ромів: підозрюваних взяли під варту
Юрій Крисін
Крисіну дали 5 років в’язниці у справі про вбивство журналіста Веремія
Прем’єр-міністр Грузії пішов у відставку
Суд
Україна, Молдова та Грузія знайшли спосіб “покарати” Росію
Юрій Богомятков у СІЗО зашив рот
У Миколаївському СІЗО ув’язнений зашив собі рот
Крістіан Лубутен
Червоній підошві бути! Лубутен виграв суд ЄС
Україна подала до суду ООН меморандум у справі проти РФ
Курчата на звалищі
На звалищі в Грузії з “тухлих” яєць вилупилися тисячі курчат
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка