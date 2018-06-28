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Зустріч Трампа і Путіна – головні теми

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним обговорить економічні зв’язки двох країн і конфлікти в Україні та у Сирії.

Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс, передає Bloomberg.

За його словами, сторони торкнуться “широкого спектру питань”, включаючи можливе втручання Росії у президентські вибори у США.

– Трамп раніше обговорив з Путіним це питання. Я очікую, що ця тема знову буде піднята, – сказав Пенс.

На питання, чи можливе повернення Росії до складу “великої сімки”, віце-президент США говорити відмовився.

Читайте: Денісову знову не пускають до Сенцова

Нагадаємо, що Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть зустрітися у столиці Фінляндії – Гельсінках.

ФОТО: Getty Images

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