Зустріч Трампа і Путіна – головні теми

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним обговорить економічні зв’язки двох країн і конфлікти в Україні та у Сирії.
Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс, передає Bloomberg.
За його словами, сторони торкнуться “широкого спектру питань”, включаючи можливе втручання Росії у президентські вибори у США.
– Трамп раніше обговорив з Путіним це питання. Я очікую, що ця тема знову буде піднята, – сказав Пенс.
На питання, чи можливе повернення Росії до складу “великої сімки”, віце-президент США говорити відмовився.
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Нагадаємо, що Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть зустрітися у столиці Фінляндії – Гельсінках.
ФОТО: Getty Images
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