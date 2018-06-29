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Лідери ЄС узгодили міграційну політику та продовжили санкції проти РФ

Лідери країн Євросоюзу домовилися про єдину політику щодо прийому біженців і вирішили продовжити санкції щодо Росії.

ЄС

Про це повідомив у Twitter глава Європейської ради Дональд Туск.

За даними DW, прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель повідомив, що лідери ЄС прийшли до “проривної” угоди після того, як засідали всю ніч.

Водночас джерело агентства dpa в дипломатичних колах повідомило, що табори для прийому врятованих після переправи через море біженців створять у країнах-членах Євросоюзу, які погодяться на це.

Із таборів мігрантів розподілятимуть також по тих країнах ЄС, які готові добровільно їх прийняти.

Крім того, Євросоюз має намір створити табір для біженців в одній із північноафриканських країн, аби скоротити потік людей, що переправляються через Середземне море. Які країни готові приймати біженців і створити табори, поки невідомо.

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Як стало відомо з дипломатичних кіл у Брюсселі, лідери країн-членів Євросоюзу також ухвалили рішення щодо подальшого продовження економічних санкцій щодо Росії через відсутність прогресу у вирішенні конфлікту в Україні.

Прийняті раніше штрафні заходи діють до 31 липня.

Крім того, лідери ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність за авіакатастрофу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Нагадаємо, 28-29 червня у Брюсселі відбувається саміт ЄС. Раніше прем’єр-міністр Італії заявив, що Євросоюзу варто виваженіше підходити до питання санкцій проти Росії і не запроваджувати їх автоматично.

Фото: Dreamstime

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