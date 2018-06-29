Навпроти Кремля з’явився плакат на підтримку Сенцова

У ніч на п’ятницю група муніципальних депутатів і активістів влаштувала в центрі Москви акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Активісти та муніципальні депутати в Москві ввечері 28 червня вивісили напроти Кремля на Великому Москворецькому мосту напис Sentsov.

Він складався з окремих плакатів, на кожному з яких була написана одна літера прізвища українського режисера.

Також на площі запалили лампадки.

Знімки оприлюднила у Twitter депутат Тимирязевського округу Москви Юлія Галяміна.

– Якщо кожен завтра повісить плакат на підтримку мужньої людини, – написала вона.

Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека pic.twitter.com/ss6OvbKYKX — Юлия Галямина (@galiamina) 28 июня 2018 г.

Нагадаємо, Олега Сенцова засудили в Росії на 20 років за звинуваченням у нібито підготовці терактів в анексованому Криму.

14 травня режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

Раніше генсек Ради Європи подав офіційне прохання до Володимира Путіна щодо звільнення Сенцова. Однак у Кремлі заявили, що це не допоможе помилувати Сенцова.

Фото: УНІАН