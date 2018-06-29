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Росія отримала два прохання про помилування Сенцова – адвокат

До Росії надійшло як мінімум два прохання про помилування українського політв’язня Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що владі РФ надійшло два прохання про помилування українського політв’язня Олега Сенцова, передає Громадське.

– Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому… Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили, – сказав Дінзе.

За його словами, одне прохання надійшло з Європи, а друге – з місцевого регіону.

Адвокат пояснив, що про помилування можуть просити не тільки члени сім’ї, а й люди, яким не байдужа доля Сенцова.

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До слова, у ніч на п’ятницю група муніципальних депутатів і активістів влаштувала в центрі Москви акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

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