Трамп хоче вивести США з СОТ – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб США вийшли зі Світової організації торгівлі.

Президент США Дональд Трамп заявляв чиновникам своєї адміністрації, що хоче вивести США зі Світової організації торгівлі, повідомляє Axios, посилаючись на свої джерела.

Він вважає, що СОТ була створена для того, аби зашкодити Сполученим Штатам.

За інформацією видання, радники Трампа намагалися переконати його, що членство в СОТ корисне для США, проте він не прислухається до них.

Аби США вийшли зі Світової організації торгівлі, знадобиться схвалення американського Конгресу.

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До слова, на зустрічі у квітні президент США Дональд Трамп запропонував Еммануелю Макрону вивести Францію зі складу Євросоюзу в обмін на вигідну торговельну угоду.