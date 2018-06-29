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Українські туристи застрягли у Тунісі

У Тунісі українські туристи не можуть вилетіти додому.

Турист

Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич заявив, що українські туристи у Тунісі не можуть повернутися додому, передає УНН.

– Ситуація з поверненням українських туристів з Тунісу поки що не врегульована. За наявною інформацію, авіаперевізник намагається врегулювати зазначену проблему в найкоротший термін. Посольством України вживаються невідкладні заходи з метою забезпечення повернення усіх українських громадян додому. Намагаємося у взаємодії з компетентними органами влади знайти вирішення цього питання. До місця перебування українських туристів виїхав консул, – сказав Кирилич.

Наразі точна кількість туристів, які застрягли у Тунісі невідома.

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До слова, у турецькому аеропорту Даламан громадянин Великої Британії випав на злітно-посадкову смугу з лайнера, що готувався до злету.

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