Вихід Франції з ЄС: Трамп запропонував Макрону угоду – ЗМІ

На зустрічі у квітні президент США Дональд Трамп запропонував Еммануелю Макрону вивести Францію зі складу Євросоюзу в обмін на вигідну торговельну угоду.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на європейських чиновників.
За інформацією, це сталося під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона в США наприкінці квітня.
Під час приватної бесіди президенти обговорювали питання торгівлі.
У якийсь момент Дональд Трамп запитав французького колегу: “Чому б вам не залишити ЄС?”
Читайте: Єлизавета II дала згоду на вихід Британії з ЄС
Натомість президент США запропонував Макрону двосторонню торговельну угоду на більш вигідних умовах, ніж із ЄС у цілому.
Білий дім відмовився коментувати інформацію.
Раніше лідери країн ЄС узгодили міграційну політику, а також вирішили продовжити на півроку санкції проти Росії.
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images