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Вихід Франції з ЄС: Трамп запропонував Макрону угоду – ЗМІ

На зустрічі у квітні президент США Дональд Трамп запропонував Еммануелю Макрону вивести Францію зі складу Євросоюзу в обмін на вигідну торговельну угоду.

Дональд Трамп і Еммануель Макрон

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на європейських чиновників.

За інформацією, це сталося під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона в США наприкінці квітня.

Під час приватної бесіди президенти обговорювали питання торгівлі.

У якийсь момент Дональд Трамп запитав французького колегу: “Чому б вам не залишити ЄС?”

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Натомість президент США запропонував Макрону двосторонню торговельну угоду на більш вигідних умовах, ніж із ЄС у цілому.

Білий дім відмовився коментувати інформацію.

Раніше лідери країн ЄС узгодили міграційну політику, а також вирішили продовжити на півроку санкції проти Росії.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

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