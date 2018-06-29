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Виверження вулкана на Балі: скасовано майже 450 рейсів, жителів евакуювали

В Індонезії на острові Балі триває виверження вулкану Агунг. Місцевих жителів евакуювали з зони безпеки, закрито три місцеві аеропорти.

Виверження вулкана Агунг

29 червня через виверження вулкану Агунг на Балі закрили міжнародний та два місцеві аеропорти, передає DW.

За даними служби з надзвичайних ситуацій, центральне летовище попередньо припинить роботу на 16 годин.

Загалом скасовано 446 рейсів, із них понад 200 – міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт було знову відкрито.

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Нагадаємо, вулкан Агунг розпочав виверження у середу, 27 червня. Хмари попелу сягають 2500 метрів.

Довкола гори організували чотирикілометрову зону безпеки, евакуйовано близько 300 місцевих жителів.

Востаннє Агунг вивергався у 1963 та 1964 роках, тоді виверження забрали життя близько 1200 осіб.

Відео, фото: , Скріншот/

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