Виверження вулкана на Балі: скасовано майже 450 рейсів, жителів евакуювали

В Індонезії на острові Балі триває виверження вулкану Агунг. Місцевих жителів евакуювали з зони безпеки, закрито три місцеві аеропорти.

29 червня через виверження вулкану Агунг на Балі закрили міжнародний та два місцеві аеропорти, передає DW.

За даними служби з надзвичайних ситуацій, центральне летовище попередньо припинить роботу на 16 годин.

Загалом скасовано 446 рейсів, із них понад 200 – міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт було знову відкрито.

And another one… #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali’s Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm — The2OC (@The2OC) 29 июня 2018 г.

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Нагадаємо, вулкан Агунг розпочав виверження у середу, 27 червня. Хмари попелу сягають 2500 метрів.

Довкола гори організували чотирикілометрову зону безпеки, евакуйовано близько 300 місцевих жителів.

Востаннє Агунг вивергався у 1963 та 1964 роках, тоді виверження забрали життя близько 1200 осіб.

Відео, фото: The2OC, Скріншот/The2OC