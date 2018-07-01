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8-річний вундеркінд закінчив школу і збирається вступати до університету

8-річний бельгієць Лоран Сімонс закінчив середню школу. Тепер він має намір вступати до університету після закінчення літніх канікул.

Лоран має коефіцієнт інтелектуального розвитку в 145 пунктів, повідомляє ВВС.

За словами батька юнака, улюблений предмет його сина – це математика. Втім на який факультет буде вступати хлопець – поки невідомо. Його батьки вважають, що це буде математика або фізика.

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У вільний час хлопчик любить вирішувати математичні завдання і читати книги з медицини. Він раніше думав стати хірургом або астронавтом, але зараз розмірковує і про комп’ютерні науках.

Батько Лорана також розповів, що в ранньому дитинстві хлопчина не любив грати з іншими дітьми і не цікавився іграшками.

Раніше Факти ICTV розповідали про кілька цікавих лайфхаків для батьків, які допоможуть вам бути ближчими зі своїми дітьми.

Фото: Dreamstime.

 

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