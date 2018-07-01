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Смерть королеви Єлизавети II: у Британії репетирували похорони

У Британії вперше провели репетицію наступного дня після смерті королеви Єлизавети II. Репетиція проходила під кодовою назвою Castle Dove (Палацова голубка. – Ред.).

Участь у таємній церемонії взяли британські високопосадовці, в тому числі, і Терези Мей, повідомляє The Times.

Ця репетиція не відповідає будь-яким побоюванням щодо наближення смерті Єлизавети.

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Зазначається, що королева цього тижня відмовилася від участі в службі, яка проходила в соборі святого Павла через погане самопочуття.

Після смерті королеви 600 людей зберуться в Букінгемському палаці, щоб взяти участь в оголошенні нового короля. Після смерті королеви її тіло лежатиме у Вестмінстерському палаці ще чотири дні.

Нагадаємо, 21 квітня британська королева Єлизавета II відсвяткувала свій 92-й день народження.

Фото: Dreamstime.

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