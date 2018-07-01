Тисячі росіян вийшли на акції проти пенсійної реформи у РФ

У російських містах Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці, Хабаровську і Омську сьогодні пройшли мітинги проти підвищення пенсійного віку, організовані опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це сам політик повідомив у Twitter.

За його словами, на мітинг проти в Омську зібралося понад 3 тис. осіб.

При цьому він зазначив, що у Владивостоці, мерія якої відмовилася узгодити мітинг, жителі міста все ж провели ходу.

Поки все проходить спокійно, затримань немає.

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Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37 — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Нагадаємо, 14 червня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку з 2019 року: для чоловіків – до 65 років, для жінок – до 63 років.

Фото: Alexey Navalny/Twitter