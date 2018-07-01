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Тисячі росіян вийшли на акції проти пенсійної реформи у РФ

У російських містах Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці, Хабаровську і Омську сьогодні пройшли мітинги проти підвищення пенсійного віку, організовані опозиціонером Олексієм Навальним.

Акція протесту в РФ

Про це сам політик повідомив у Twitter.

За його словами, на мітинг проти в Омську зібралося понад 3 тис. осіб.

При цьому він зазначив, що у Владивостоці, мерія якої відмовилася узгодити мітинг, жителі міста все ж провели ходу.

Поки все проходить спокійно, затримань немає.

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Нагадаємо, 14 червня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку з 2019 року: для чоловіків – до 65 років, для жінок – до 63 років.

Фото: Alexey Navalny/Twitter

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