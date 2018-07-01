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У Канаді День незалежності відсвяткували під українську пісню

Зміна почесної варти у Канаді на День незалежності пройшла під українську пісню Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали.

Відео події опублікував посол України в Канаді Андрій Шевченко в Facebook.

Виконав композицію оркестр Церемоніальні Гвардії збройних сил Канади.

Читайте: Канада змінила гімн на гендерно нейтральний

– Це відео має піти до золотої колекції українських артефактів у світі. Канада. Оттава. Зміна почесної варти біля Парламенту під наше Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, – написав дипломат.

Раніше Факти ICTV писали, що Канада введе збір біометричних даних для прохачів віз з українським громадянством вже влітку цього року.

Відео: Андрій Шевченко.

Фото: Скріншот з відео.

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