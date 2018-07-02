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Чоловіки заздрять: американка перестала голитися і відростила бороду

Американка Нова Галаксіа відростила хіпстерскую бороду і зізналася, що знайшла щастя.

Мешканка штату Вірджинія страждає синдромом полікістозних яєчників, через що в її крові міститься надто багато чоловічих гормонів пише New Zealand Herald.

26-річна американка десять років голилася, намагаючись приховати волосся на підборідді, грудях і спині від оточуючих, і дуже переживала через це. Її дражнили у школі, і вона нікому не розповідала про свій діагноз.

Набути впевненості в собі Галаксії допомогла відома бородата британська модель Харнаам Каур, а також дівчина американки, модель Еш Бірд.

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– Спочатку було страшно, але потім я полюбила свою бороду. Я мию її шампунем і кондиціонером кожен день, а потім розчісую, щоб вона ідеально виглядала. З моєїю хіпстерскою бородою я відчуваю себе щасливішою, ніж будь-коли, – розповіла вона.

І хоча більшість насміхаються над американкою, у неї є і шанувальники.

– У цієї жінки приголомшлива борода. Вона виглядає суперкруто. У мене не виходить відростити бороду, так що я їй навіть трохи заздрю, – написав один із коментаторів.

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Чоловіки заздрять: американка перестала голитися і відростила бороду / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про Шуду Грем. Вона офіційно перша віртуальна модель, яка готова працювати у реальному світі за реальні гроші.

Фото: Nova.

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