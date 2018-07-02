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Путін присвоїв полкам армії РФ назви українських міст

Президент Росії Володимир Путін присвоїв низці частин російської армії назви українських міст.

Відповідні укази опубліковані на офіційному порталі правової інформації.

Зокрема, 6-й танковий полк російської армії отримав почесне найменування гвардійський Львівський, 68-й танковий полк – гвардійський Житомирсько-Берлінський, 163-й танковий полк – гвардійський Ніжинський.

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В указах зазначається, що назви українських міст включені в почесні найменування частин у пам’ять про їхню участь у звільненні цих міст під час Великої Вітчизняної війни.

Як повідомлялося, міноборони РФ звело під Москвою макет Рейхстагу.

 

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