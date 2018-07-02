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У США випробували гравітаційну ядерну бомбу

Першу серію випробувань нової керованої ядерної бомби B61-12 було проведено в Сполучених Штатах, повідомило міністерство енергетики США.

Випробування проводилися спільно ВПС США та Управлінням національної ядерної безпеки при міненерго Сполучених Штатів, йдеться у прес-релізі, поширеному відомством, пише Інтерфакс.

У випробуваннях був задіяний бомбардувальник B-2 Spirit.

Два випробування бомби, що не оснащена ядерним зарядом, відбулися 9 червня на полігоні в штаті Невада.

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Представник Управління національної ядерної безпеки повідомив, що за підсумками випробувань зроблені висновки про те, що “конструкція В61-12 відповідає системним вимогам”.

Бомби серії Бі-61 називають гравітаційними, або “вільного падіння” – до місця скидання їх доправляє літак і дотеперішні версії просто йшли за балістичною траєкторією. Особливість нової модифікації – спеціальні хвостові рулі, які дають змогу керувати падінням бомби і точніше влучати у ціль. Новинку випробовують з 2015 року, на озброєння планують поставити у 2020 році.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що через 10 років США переможуть у будь-якій війні.

Фото: MilitaryArms

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