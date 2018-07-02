Все, крім Криму. Про що Путін зібрався говорити з Трампом

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом готовий до пошуку компромісів “з усіх питань”, крім статусу Криму.
– Президент Росії неодноразово заявляв і роз’яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може і не буде ніколи. Всі інші питання – це питання консенсусу, питання для обговорень і для пошуку можливих точок дотику, – заявив представник Кремля, передає ТАСС.
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При цьому Пєсков підкреслив, що позиції Москви і Вашингтона по досить багатьох питанях діаметральним чином розходяться.
Нагадаємо, що Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть зустрітися у столиці Фінляндії – Гельсінках.
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