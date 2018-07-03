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Африку засипало снігом

У Південній Африці посеред літа випав сніг. У мережі з’явилися фото й відео.

Африку засипало снігом

У другому за чисельністю населення місті Південно-Африканської Республіки – Кейптауні – серед літа випав сніг, повідомляє News24.

Аномальні опади збентежили жителів портового міста.

У Кейптауні випало близько 10 см снігу. В цю місцевість його приніс холодний фронт.

Читайте: Як хобот слона! У Колорадо пронісся унікальний торнадо

Нагадаємо, у червні на сході Канади за кілька годин випало близько 12 см снігу.

Крім того, сніг влітку зафіксували в Карпатах.

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