До €1800 за людину! ЄСПЛ зобов’язав РФ виплатити компенсації за борги СРСР

Європейський суд з прав людини завершив розгляд позовів 15 росіян зі скаргою на те, що вони не отримали виплати за випущеними в 1982 році в СРСР облігаціями державної внутрішньої виграшної позики.

У рішенні ЄСПЛ, опублікованому на сайті, підкреслюється, що хоча Росія визнала за собою обов’язок розплатитися з власниками таких облігацій, позивачі не змогли добитися виплати грошей.

Суд також зазначив, що у 2010-2012 роках ЄСПЛ вже розглядав подібні позови, однак за минулі роки повністю закрити питання Росія так і не змогла.

У рішенні ЄСПЛ зазначається наявність “структурної проблеми”, пов’язаної з неприйняттям владою заходів із надання тієї або іншої компенсації власникам облігацій 1982 року.

Водночас ЄСПЛ визнав вартими задоволення скарги лише трьох заявників, які змогли представити суду повну та достовірну інформацію про походження облігацій.

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Зрештою трьом позивачам ЄСПЛ присудив по €1800 як компенсацію моральної шкоди, а також зобов’язав Росію виплатити кожному з них різні суми як погашення матеріального збитку.

Щодо інших позивачів, ЄСПЛ визнав достатнім для компенсації моральної шкоди самого факту визнання того, що їхні права були порушені.

При цьому шістьом із позивачів ЄСПЛ присудив виплати в розмірі від €30 до €1500 в рахунок компенсації зазнаних ними витрат.

Раніше стало відомо про плани родичів жертв катастрофи MH17 подати скаргу проти Росії до ЄСПЛ. Сума компенсацій може досягти мільйонів.

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