Дитячий туризм 2018: літні табори за кордоном

Не знаєте, куди відправити свою дитину на канікулах? Факти ICTV підготували для вас збірку дорогих таборів в містах різних країн світу.

Дитячий табір за кордоном – чудова можливість подбати про незабутній відпочинок своєї дитини без вашої безпосередньої участі. Тут вона зможе відпочити, знайти друзів з різних куточків світу, поспілкуватися іноземною мовою з її носіями, пізнати традиції і звичаї нової країни.

А про те, як організувати літній відпочинок не тільки для дітей, а й для дорослих, читайте в спецпроекті Фактів ICTV.

Табір AmEs

Табір, у якому відпочинок біля Егейського моря вдало поєднується з вивченням іноземних мов та екскурсіями.

На дітей чекають 40 уроків у ігровій формі з кваліфікованими викладачами AmEs і UNESCO, під час яких вони будуть вчити англійську та грецьку мови.

Готель пропонує власний піщаний пляж, басейн, біля яких завжди є чергові рятувальники. У програму входять екскурсії археологічними пам’ятками спадщини ЮНЕСКО.

Територія розміщена у парковій зоні з оливковими деревами, вона закрита і охороняється цілодобово. Трансфер здійснюється з аеропорту Львова. Можливий також переїзд з Києва.

Вік: 7-17 років.

Тривалість зміни: 14 днів.

Адреса: Греція, Портохеліон.

Вартість: 685 eur.

Умови проживання: діти проживають у готелі Galaxy Hotel по 3 людини у номері.

Харчування: 3-разове збалансоване.

Програма: відпочинок біля моря, плавання в басейні, курс англійської та грецької мов, піші прогулянки, екскурсії до археологічних пам‘яток ЮНЕСКО, змагання, майстер-класи.

Табір FCBEscola

Справжня знахідка для любителів футболу, а особливо для шанувальників Мессі та футбольного клубу Барселона. Проте перебування в таборі можливе тільки в супроводі батьків.

Про розташування годі й мріяти – табори розміщені в мальовничих куточках Каталонії. Поруч з табором стадіон, де будуть проходити щоденні тренування з найкращими коучами каталонського клубу.

Методика тренувань розроблена спеціалістами футбольної школи FBEscola, де навчалася світова зірка футболу Ліонель Мессі. Тренерський склад має категорію UEFA Pro I UEFA A, а вожаті – педагогічну освіту.

Кульмінацією перебування у Іспанії стане поїздка до Барселони, в також відвідування знаменитого стадіону Камп Ноу.

Зірки клубу часто зустрічаються з вихованцями табору, влаштовують їм автограф-сесію. Трансфер відбувається літаком з Києва, дітей супроводжуватимуть російськомовні вожаті.

Вік: 8-14 років.

Тривалість зміни: 7 або 15 днів.

Адреса: Барселона, Іспанія.

Вартість: 1000-3500 eur (ціна залежить від кількості днів перебування, програми, та включає вартість проживання одного з батьків).

Умови проживання: проживання в готелі.

Харчування: 4- разове здорове харчування.

Програма: щоденні тренування, екскурсія на стадіон Камп Ноу, тур по Барселоні, розважальна програма.

Табір Real Madrid Foundation

Ще один табір на базі знаменитого королівського клубу, де грає футбольна зірка, ім‘я якої відоме майже кожній людині у світі, навіть тій, яка ні разу не дивилися футбол – Кріштіану Роналду.

Вожаті будуть супроводжувати дітей туди і назад, тому для хвилювання немає причин, але знову ж таки перебування в даному таборі можливе за участі когось з батьків.



Діти будуть щодня тренуватися по 2 години за методикою клубу, існують спеціальні тренування для голкіперів. Команда тренерів має зірковий склад.

Найяскравіші враження юні туристи зможуть отримати під час відвідування легендарного стадіону вершкових Сантьяго Бернабеу, а також командного музею.

Подейкують, що футболісти часто зустрічаються з маленькими фанатами, розмовляють з ними, залишають автографи.

Вік: 7-17 років.

Тривалість зміни: 7 або 14 днів.

Адреса: Іспанія, Мадрид.

Вартість: 2100- 4000 eur (ціна залежить від кількості днів перебування, та включає вартість проживання одного з батьків).

Умови проживання: діти проживають в номерах з усіма зручностями.

Харчування: 4-разове збалансоване.

Програма: щоденні тренування, розважальна програма, екскурсія на стадіон Сантьяго Бернабеу та у музей Реал Мадрид.

Табір Edelweiss

Привітна Чехія ласкаво прийматиме ваших дітей у таборі Edelweiss. На них чекає безліч пізнавальних екскурсій не тільки містами Чехії, а й Дрезденом, Прагою та Краковом.

Діти будуть проводити час активно та з користю, вивчаючи на вибір чеську або англійську мову. Трансфер здійснюється поїздом з Києва та Дніпра, у вартість входить страхування.

Вік: 8-18 років.

Тривалість зміни: 15 днів.

Адреса: Чехія, Гаррахів.

Вартість: 880 eur.

Умови проживання: діти проживають у пансіоні V+V по 2-4 людини.

Харчування: 3-разове здорове харчування.

Програма: вивчення чеської або англійської мов, ночівля в соляній шахті Величко, екскурсія по Кракову, Дрездену та Празі, відвідування заводу Фольцваген,

трек і каньонинг в національному парку Чеський рай, в заповідниках Чеська Швейцарія і Саксонські Альпи, відвідування аквапарку Babylon та наукового парку розваг iQlandia в Ліберні,

катання на бобовій дразі в Гаррахові, скезелазіння, туристична підготовка, екскурсія на Скляний завод у Чехії,

відвідування аквапарку Tarnowskie, ночівля в монастирі Салезіанського ордена, екскурсія в Королівську срібну шахту в Тарновських горах, похід в Карканошський заповідник.

Табір Art Box Camp

Програма табору створена за трьома напрямками: дизайн і ювелірне мистецтво (діти дізнаються про особливості професії дизайнера та ювеліра, що таке 3D-моделювання, як працювати з паттернами, як створювати прикраси).

Архітектура та містобудування: хлопчики та дівчатка дізнаються про всі тонкощі роботи архітекторів, створять власні проекти та моделі.

Музика і вокал. У цьому напрямку учасники розділяться на окремі музичні гурти, пізнаються весь процес створення музичного продукту, починаючи написанням тексту, закінчуючи записом треку і організацією концерту.

Також програма передбачає екскурсії, розважальні заходи, заняття спортом, відпочинок біля озера. Трансфер до Риги здійснюється самостійно, далі дітей зустрінуть і доставлять до місця призначення.

На території закладу озеро, пляж, альтанки, ігровий майданчик, футбольне поле, сцена, майданчик для волейболу та баскетболу.

Вік: 12-18 років.

Тривалість зміни: 8 або 15 днів.

Адреса: Латвія, м. Шкеде.

Вартість: 8 днів – 600 eur, 15 днів – 1100 eur.

Умови проживання: діти проживають у кімнатах по 2-3 людини.

Харчування: 4-разове + перекуси і кава-брейки.

Програма: дизайн і ювелірне мистецтво, архітектура та містобудування, музика і вокал, творчі майстерні, відпочинок на пляжу та біля озера, концерти, фестивалі, екскурсії.

Табір Kensington Academy of English

Де краще можна вивчити англійську, як не у столиці Великобританії – у Лондоні?

На ваших дітей чекає 15 годин в тиждень інтенсивного вивчення мови в атмосфері англійського міста.

А також 15 годин корисних воркшопів, створення та розігрування спектаклів, пізнавальних прогулянок, вечірок.

У вартість путівки входить медична страховка, витрати на візу та переліт сплачуються додатково.

Вік: 14-17 років.

Тривалість зміни: 7, 14, 21, 28 днів.

Адреса: Великобританія, м. Лондон.

Вартість: 7 днів – 675 gbp, 14 днів – 1350 gbp, 21 день – 2025 gbp, 28 – 2700 gbp.

Умови проживання: діти проживають у студентський резиденції, у кожного свій одномісний номер.

Харчування: 3-разове здорове.

Програма: інтенсивне вивчення англійської мови, майстер-класи, воркшопи, екскурсії, піші прогулянки, створення і постановка власних спектаклів.

Табір Let’ucha Ryba

Табір пропагує літній відпочинок біля води, дітям пропонується провести 8 днів на яхті, подорожуючи Стокгольмським архіпелагом.

Вони будуть спостерігати красу рибальських сіл, острівців, могутніх скель, відпочинуть від виснажливої напруги міста, насолодившись спокоєм та свіжістю Балтики.

Ця атмосферна подорож доповниться рибалкою, цікавими історіями, розважальними іграми та стравами від кока.

Трансфер дітей до місця збору здійснюється самостійно.

Вік: 5-23 роки.

Тривалість зміни: 8 днів.

Адреса: Швеція, Стокгольм.

Вартість: 650 eur.

Умови проживання: ночівля в наметах.

Харчування: польова кухня, готувати буде кок.

Програма: подорожі яхтою, підводне плавання, рибалка.

Табір Nova Anglia

Чорногорія – Балканська країна на узбережжі Адріатичного моря. Дітей очікує приємний відпочинок біля моря з корисним поєднанням вивчення англійської мови.

Пляж, де будуть купатися юні туристи, має міжнародний знак екологічного визнання Блакитний прапор, уздовж нього є пальмова набережна для прогулянок.



Додатково у програмі інформативні екскурсії визначними місцями Адріатичного узбережжя, морські прогулянки, пікніки, заняття англійською з її носіями.

Інфраструктура комплексу налічує футбольний, баскетбольний та волейбольний майданчик, кафе. Трансфер здійснюється самостійно, у Чорногорії дітей зустрічають.

Вік: 7-14 років.

Тривалість зміни: 14 днів.

Адреса: Чорногорія, Бечічі.

Вартість: 790 eur.

Умови проживання: проживання у комплексі Zlatibor-Uzice у 2 і 3-місних номерах з усіма зручностями.

Харчування: 4-разове збалансоване.

Програма: уроки англійської мови, відпочинок біля моря, пікніки, екскурсія до національного парку Ловчег, відвідування Будванського аквапарку, морська прогулянка, подорож до міста Будва.

Фото: dreamstime

Людмила Богданова