Отруєння Скрипаля: є двоє підозрюваних

Британська поліція вважає, що в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипали та його доньки Юлії брали участь двоє людей.

Про це пише The Sun.

У Скотланд-Ярді вважають, що ця пара залишила Великобританію наступного ранку після скоєння замаху на Сергія Скрипаля.

При цьому, на їхню думку, підозрівані знаходяться в Росії під захистом президента Володимира Путіна.

Поліція оцінює цей висновок як величезний прорив у розслідуванні.

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Раніше поліція Великої Британії відновила послідовність подій, які відбувалися в день отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.