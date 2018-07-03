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Отруєння Скрипаля: є двоє підозрюваних

Британська поліція вважає, що в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипали та його доньки Юлії брали участь двоє людей.

Отруєння Скрипаля

Про це пише The Sun.

У Скотланд-Ярді вважають, що ця пара залишила Великобританію наступного ранку після скоєння замаху на Сергія Скрипаля.

При цьому, на їхню думку, підозрівані знаходяться в Росії під захистом президента Володимира Путіна.

Поліція оцінює цей висновок як величезний прорив у розслідуванні.

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Раніше поліція Великої Британії відновила послідовність подій, які відбувалися в день отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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