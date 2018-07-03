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Спека знеструмила Азербайджан: немає світла в Баку і великих містах

У ніч на 3 липня, близько 00.20, практично весь Баку, а також інші великі міста Азербайджана залишилися без електрики.

Електроенергія

Про це повідомляє Oxu.Az.

Відзначається, що світла немає в Баку, Сумгаїті, а також Ширвані, Гянджі, Баку, Барді, Гасі, Загаталі та інших містах.

За попередніми даними, через аномальну спеку стався вибух на одній з підстанцій теплостанції Азербайджан, розташованої у місті Мінгячевір.

Висока температура повітря спричинила неполадки в системі охолодження ТЕЦ.

У найближчі години подача електроенергії буде відновлена.

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Нагадаємо, 30 червня в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів. В аеропорту Жуляни скасовано більшість рейсів.

Фото: Pixabay

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