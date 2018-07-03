Спека знеструмила Азербайджан: немає світла в Баку і великих містах

У ніч на 3 липня, близько 00.20, практично весь Баку, а також інші великі міста Азербайджана залишилися без електрики.
Про це повідомляє Oxu.Az.
Відзначається, що світла немає в Баку, Сумгаїті, а також Ширвані, Гянджі, Баку, Барді, Гасі, Загаталі та інших містах.
За попередніми даними, через аномальну спеку стався вибух на одній з підстанцій теплостанції Азербайджан, розташованої у місті Мінгячевір.
Висока температура повітря спричинила неполадки в системі охолодження ТЕЦ.
У найближчі години подача електроенергії буде відновлена.
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Нагадаємо, 30 червня в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів. В аеропорту Жуляни скасовано більшість рейсів.
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