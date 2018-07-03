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Трансгендер представить Іспанію на Міс Всесвіт 2018

Вперше за всю історію жінка-трансгендер змагатиметься за свою країну на конкурсі Міс Всесвіт.

Трансгендер Анджела Понсе представить Іспанію на конкурсі Міс Всесвіт.

Про це повідомляє портал Advocate.

– Давайте творити історію, – написала Понсе у себе в Twitter.

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Понсе виграла національний конкурс і отримала право виступати від країни на міжнародному огляді красунь.

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Трансгендер представить Іспанію на Міс Всесвіт 2018 / 3 фотографии

Нагадаємо, модель-тренсгендер вперше потрапила на обкладинку Playboy.

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