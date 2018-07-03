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Втрачаю терпіння: Трамп написав листи партнерам по НАТО

Дональд Трамп вимагає від союзників по НАТО виконати зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат.

Президент США Дональд Трамп написав лідерам низки країн НАТО листи, в яких у досить різкій формі зажадав виконати раніше дані зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат, повідомляє газета New York Times.

За даними видання, лист було відправлено у кінці червня лідерам Бельгії, Канади, Норвегії та Німеччини.

У листі Трамп зазначив, що вже “втрачає терпіння” в очікуванні виконання даних ними обіцянок.

У посланні канцлеру Німеччини Ангелі Меркель Трамп написав, що недостатні витрати на оборону з боку Берліна підривають безпеку НАТО і дають підставу іншим членам альянсу не виконувати свої зобов’язання.

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New York Times зазначає, що ця ситуація грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну, “основним завданням якого є внесення розколу в НАТО”.

Як повідомлялося, в Угорщині назвали умови розблокування комісії Україна-НАТО.

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