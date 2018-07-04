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Без кас і черг: плюси нідерландських супермаркетів

Магазини у Нідерландах суттєво відрізняються від українських, адже тут немає звичних для нас черг і кас для розрахунку.

Супермаркет у Нідерландах

Про місцеві магазини журналістам Ранку у великому місті розповіла киянка Оксана, яка з родиною переїхала до містечка Тілбург.

За її словами, у супермаркетах Нідерландів незвична система оплати товарів – вам не доведеться стояти в кілометрових чергах біля каси, бо всі товари можна просканувати самостійно і сплатити їх карткою біля терміналів.

Водночас тут дуже складно знайти в одному місці продукти для приготування українського борщу – доводиться шукати по всьому місту.

Жінка розповіла, що овочі і фрукти краще купувати на ярмарку – там вони смачніші і корисніші, базові продукти – в супермаркетах, а національні товари – у маленких місцевих магазинах, де продаються продукти, привезені з різних країн.

Але є те, чого в Нідерландах Оксана взагалі ніде не знайшла, як би не старалася. Наприклад, смачні помідори і полуницю.

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Українка також сказала, що довго звикала до місцевих цін і податків, адже голландцям доводиться щедро ділитися прибутками з державою.

– Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податків. Чим менше ти заробляєш, тим більше субсидій і різних податкових послаблень ти отримуєш, – розповідає Оксана.

Раніше ми розповідали, як у Нідерландах ставляться до собак: платять податки, будують для них готелі і навіть садочки.

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