Частина плану РФ. У Польщі сказали, навіщо Кремлю війна на Донбасі

Війна на Донбасі – це частина заздалегідь спланованої стратегії Росії щодо дестабілізації ситуації на Заході.

Про це під час виступу в Європарламенті заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Польське радіо.

За його словами, агресія Росії в Україні похитнула архітектуру безпеки країн Східної і Центральної Європи, а останні роки були періодом надзвичайного посилення геополітичних загроз.

– Таких, як тероризм або російська гібридна війна в Україні і не тільки – втручання в демократичний процес країн Заходу, і навіть прямі напади на жителів співдружності, – зазначив Моравецький.

При цьому він упевнений, що такі дії Росії не є випадковістю – це заздалегідь спланована стратегія.

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Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький називав російський газопровід Північний потік-2 загрозою для Європи.