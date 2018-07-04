Двоє людей отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері

У Великій Британії розслідують отруєння під Солсбері. Чоловік і жінка були знайдені в місті Еймсбері без свідомості. Постраждалі в критичному стані.

У Великій Британії розслідує отруєння двох людей у місті Еймсбері, що знаходиться недалеко від Солсбері, повідомляє поліція графства Вілтшир.

Чоловік і жінка віком близько 40 років були знайдені ввечері в суботу, 30 червня, у будинку в місті Еймсбері без свідомості.

– Зараз вони обоє знаходяться на лікуванні в районній лікарні Солсбері з підозрою на отруєння невідомою речовиною. Вони перебувають у критичному стані, – йдеться у повідомленні.

Спочатку поліція підозрювала отруєння наркотиками. Однак зараз проводяться спеціальні експертизи, щоб з’ясувати, що саме стало джерелом отруєння.

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Поліція оточила низку місць в Еймсбері та Солсбері, які, ймовірно, відвідували постраждалі.

Місцевих жителів попередили про можливу підвищену присутність поліцейських на вулицях.

Нагадаємо, 4 березня екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли Новачком у британському Солсбері.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Скрипаля стоїть Росія.

Через отруєння Скрипаля быльше 29 країн вислали російських дипломатів.

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