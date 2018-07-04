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Росія допомагала Трампу на виборах президента – комітет Сенату США

Комітет Сенату США одноголосно підтримав висновок розвідки про те, що Росія втрутилась у президентські вибори США у 2016 році та допомогла Дональду Трампу здобути перемогу.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Про це повідомляє The Hill.

– Комітет провів 16 місяців, переглядаючи джерела інформації, дані розвідки та аналітичні звіти, підтримує оцінку розвідки (Intelligence Community Assessment) і не бачить жодних підстав сумніватися в її висновках, – заявив керівник комітету, сенатор-республіканець Річард Берр.

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Сенатори наголосили, що, згідно зі звітами розвідки, уряд РФ і представники ЗМІ Росії віддали перевагу Трампу та намагалися “очорнити колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон”.

Раніше Мін’юст США висунув звинувачення щодо 13 росіян і трьох організацій у справі про втручання у вибори в США в 2016 році.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

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