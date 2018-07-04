Світу загрожує повторення кризи 1998 року – Bank of America

На світовому фондовому ринку може повторитися світова економічна криза 1997-1998 років, прогнозують аналітики Bank of America Corp.

На основі аналізу трендів аналітики Bank of America Corp. прогнозують можливе повторення подій 1998 року, коли в азіатському регіоні сталася світова економічна криза, а в Росії – дефолт, повідомляє Bloomberg.

За даними банку, ринки рушаться під тиском сильного долара, тоді як акції високотехнологічних компаній просуваються вгору.

– Стійке зростання в США, згладжування кривої дохідності облігацій, скорочення ринків країн, що розвиваються. Все це схоже на відлуння подій 20-річної давності, – каже провідний інвестиційний аналітик Bank of America Майкл Хартнетт.

Усі перераховані чинники аналітики банку порівнюють із ситуацією 1990-х років. Тоді політика, що загострилася на початку десятиліття, призвела до зміцнення долара: за три роки він здорожчав на 25%. Ринки такожбули на спаді.

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Зараз ринок облігацій країн знижується, досягаючи мінімуму з моменту світової фінансової кризи.

Разом із тим, зниження вартості валют країн є відносним і відбувається на тлі посилення США. Очікується, що до 2020 року зростання економік країн Азії складе 6%.

Незважаючи на те, що прогнози розвитку світової економіки на найближчі роки в цілому перспективні, у глобальній циклічній економіці рецесії трапляються кожні 10 років. Саме цей час пройшов з моменту фінансової кризи 2008 року.

Раніше Джордж Сорос спрогнозував нову світову фінансову кризу через зміцнення долара та відтік капіталів із ринків, що розвиваються.

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