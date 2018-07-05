Центри для біженців в Україні: чи з’являться та наслідки для Європи

Чоловіки, жінки, вагітні й діти. Більше сотні у Середземному морі тісняться на невеликому гумову плоті. Їх кинули контрабандисти, які пообіцяли переправити з Африки до Європи.

Людей підбирає німецька волонтерська місія й везе до берегів найближчої європейської країни – Італії. Втім, там приймати їх відмовляються.

Після виборів весною в країні перемогли націоналісти, які пообіцяли не лише припинити потік мігрантів до країни, а й вислати півмільйона тих, що вже живуть в Італії.



Подібна ситуація за місяць повторюється уже втретє. Спочатку було судно Акваріус із понад шістьма сотнями мігрантів на борту, яке Рим не пустив у свої територіальні води. Це обурило сусідів. Насамперед, Францію.

У відповідь італійський віце-прем’єр обізвав Макрона нахабою та порадив Франції відкрити свої кордони для чужоземців. А не відправляти назад в Італію мігрантів.

Втім, Італія не єдина, яка відмовляється приймати мігрантів в ЄС. Угорщина взагалі ухвалила пакет законів, який зокрема передбачає кримінальну відповідальність за допомогу чужоземцям. Під санкцію потрапляють усі, хто пропонує будь-яке сприяння мігрантам навіть їжею чи житлом.

Це грубе порушення демократичних основ Євросоюзу. За це Будапешту пригрозили, що можуть позбавити права голосу в ЄС. Втім це малоймовірно. Усі рішення в Союзі ухвалюються одностайно, а однодумців в міграційному питанні Угорщина має вдосталь. Чехія, Словаччина, Польща. Антимігрантські погляди і у правопопулістів, які зараз при владі в Австрії.

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Три роки тому через Австрію з Балкан йшли сотні тисяч біженців здебільшого сирійських. Тоді це призвело до відновлення кордонів серед кількох країн так званої Шенгенської зони.

Ангела Меркель виступає за справедливий розподіл біженців серед усіх країн ЄС.

На саміті у Брюсселі країни Євросоюзу досягли компромісу і з приводу біженців. Перед його початком з’явилась тривожна для України інформація. Мовляв, один із центрів прийому біженців розміщуватиметься на території нашої країни. В обмін на фінансову допомогу.

Країни ЄС домовились, що стримуватимуть мігрантів ще на підступах до Союзу. У спеціальних центрах їх будуть фільтрувати – так званих економічних мігрантів відсилатимуть назад, а тих, хто дійсно потребує притулку залишатимуть. Подібні центри спробують створити в Північній Африці та на Балканах. Хоча згоди на це від жодної країни Брюссель поки не отримав. Деякі експерти називають це новою формою колоніалізму.

Нагадаємо, Факти ICTV дізнались про причини зростання кількості біженців у світі та чи є вони в Україні.