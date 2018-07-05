В Австралії “лава” з асфальту зажувала авто

Через аномальну для цієї пори року спеку в Австралії розплавився асфальт.

Через спеку і вологість поблизу австралійського міста Тарзан розплавився асфальт.

Дорожнє покриття стало в’язким і намоталося на колеса декількох автомобілів, пише ABC.

Департаменту транспорту Австралії довелося перекрити проблемну ділянку дороги.

Влада пообіцяла компенсувати збитки усім потерпілим.

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Червень, липень і серпень в Австралії вважаються холодними місяцями року, так як на континенті у цей час встановлюється календарна зима. Температура на узбережжі в ці місяці рідко піднімається вище +20 градусів Цельсія.

Нагадаємо, в Азербайджані спека знеструмила практично усю столицю.

Фото: David Anthony, Facebook