В Австралії “лава” з асфальту зажувала авто

Через аномальну для цієї пори року спеку в Австралії розплавився асфальт.
Через спеку і вологість поблизу австралійського міста Тарзан розплавився асфальт.
Дорожнє покриття стало в’язким і намоталося на колеса декількох автомобілів, пише ABC.
Департаменту транспорту Австралії довелося перекрити проблемну ділянку дороги.
Влада пообіцяла компенсувати збитки усім потерпілим.
Читайте: Дощі з грозами та спека: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)
Червень, липень і серпень в Австралії вважаються холодними місяцями року, так як на континенті у цей час встановлюється календарна зима. Температура на узбережжі в ці місяці рідко піднімається вище +20 градусів Цельсія.
Нагадаємо, в Азербайджані спека знеструмила практично усю столицю.
Фото: David Anthony, Facebook
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+