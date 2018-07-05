ЄС продовжив санкції проти РФ

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2019 року.

Санкції Європейського союзу щодо Росії сьогодні офіційно продовжені ще на півроку, повідомляє прес-служба Ради ЄС.

– 5 липня 2018 року Рада продовжила економічні санкції, націлені на специфічні сектори російської економіки, до 31 січня 2019 року, – йдеться у заяві.

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Санкції проти РФ продовжують через відсутність прогресу щодо виконання Мінських угод.

До слова, раніше лідери країн Євросоюзу узгодили єдину політику щодо прийому біженців, а також ухвалили рішення щодо санкцій проти Росії.

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