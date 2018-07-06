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Готувався до цього все життя: Трамп про переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп запевнив, що повністю готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Трамп на мітингу у штаті Монтана сказав, що готувався до таких переговорів все своє життя, передає CNN.

– Повірте мені, у нас все буде добре…Чи буду я готовий? Я абсолютно готовий. Я все життя готувався до цього, – зазначив Трамп.

Читайте: Росія допомагала Трампу на виборах президента – комітет Сенату США

Нагадаємо, зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 16 липня у Гельсінкі. Раніше Трамп повідомив, що під час переговорів він підніме питання про втручання Росії в американські вибори, а також війни в Україні та Сирії.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

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