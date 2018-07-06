Маск придумав, як врятувати дітей з печери в Таїланді

Бізнесмен Ілон Маск висунув власну теорію про те, як можна врятувати дітей з печери в Таїланді.

Винахідник Ілон Маск у своєму Twitter запропонував допомогти врятувати дітей з печери в Таїланді досить незвичайним способом. З огляду на те, що у нього є власна бурильна компанія, Маск хоче провести в печеру щільну трубу з водонепроникного нейлону.

Таким чином буде створено тунель, по якому діти зможуть безпечно вибратися назовні.

– Трубу діаметром 1 м (або трохи більше тонких труб для найскладніших ділянок) через мережу печер, накачати їх повітрям. Це повинно створити повітряний тунель під водою під печерним дахом, який підлаштується під всі нерівності, вийде щось на зразок 70-сантиметрової труби, – написав Маск.

Читайте: Маск випробував електромобіль Tesla у своєму тунелі

Нагадаємо, 12 дітей і вчитель застрягли в печері, бо багатокілометровий вихід із неї повністю занурився під воду.